Собянин рассказал о развитии и благоустройстве районов на юго-востоке Москвы
В юго-восточных районах Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Рязанский, Люблино и Марьино выросло качество жизни благодаря реализации программы «Мой район». Она предусматривает улучшение экологии, благоустройство и развитие социальной сферы на территории для 970 тысяч горожан. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Почти город-миллионник, в котором еще несколько лет назад главными проблемами были экология, тяжелая транспортная ситуация и большой объем стремительно стареющего пятиэтажного жилого фонда - на их решении мы и сосредоточили свои основные усилия. Не забывая, конечно, и о других важных сферах повседневной жизни - благоустройстве, образовании, здравоохранении», - отметил Сергей Собянин.
Так, 2011 году началась модернизация Курьяновских очистных сооружений и нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Основные источники выброса сероводорода: первичные отстойники, подводящие каналы, приемные камеры и другие сооружения - накрыли специальными плавающими крышками. А нефтеперерабатывающий завод в четыре раза уменьшил нагрузку на окружающую среду, в том числе благодаря практически полной замене основного оборудования и уникальным очистным сооружениям сточных вод «Биосфера».
Также Кузьминки превратились в столицу московской реновации. Здесь расселелят 64,2 тыс. человек и снесут 287 старых домов. Всего в районах Кузьминки, Выхино-Жулебино, Капотня, Люблино и Рязанский расселят почти 600 домов.
Столичные власти провели комплексное благоустройство территории.
«По предложению жителей были благоустроены десятки знаковых объектов. В их числе сквер имени Хлобыстова, сквер на ул. Ставропольская, сквер имени Чехова, сквер имени Судакова, парк «Плющево», Новочеркасский бульвар, Есенинский бульвар. В 2023 году планируется благоустроить еще несколько знаковых объектов. Среди них Люблинский сквер, Березовая роща в Выхино-Жулебино, сквер «Дубовая роща» в Кузьминках и Аллея ветеранов в Марьино», - отметил мэр.
На юго-востоке столицы было построено 27 зданий образовательных учреждений, в том числе детские сады, обновлено десять зданий поликлиник. ДЛя удобства жителей во всех районах открыты современные центры «Мои Документы», отмечается на сайте мэра Москвы.
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