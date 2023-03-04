Собянин рассказал о проекте благоустройства пойм рек Шмелевка и Кузнецовка

Благоустроят приречную территорию вблизи станций метро «Красногвардейская» и «Зябликово» вдоль ул. Воронежская и Орехового бульвара. Часть территории ухожена – в предыдущие годы здесь установили беседки, детские площадки, организовали места для пикников и площадки для выгула собак. Однако, дальний участок остается неухоженным.

«Мы провели опрос местных жителей о том, каким они видят парк рядом с домом. Москвичам интересны физкультура и спорт, прогулки с собакой, игры с ребенком на детской площадке, отдых и общение на свежем воздухе. Исходя из этого и был разработан проект благоустройства, предусматривающий создание новых функциональных зон и площадок, а также устранение препятствий для свободного прохода людей», - сообщил Сергей Собянин.

По его словам, вдоль реки Шмелевки организуют пеший маршрут с настилом на сваях. Овраг превратят в зону с видовыми площадками и секторами для тихого отдыха. Зону для активного отдыха со скейт-парком, памп-треком и площадками для командных видов спорта создадут ближе к станции метро «Зябликово». Еще одна территория для любителей ЗОЖ запланирована недалеко от Гурьевского проезда, как и четыре детские площадки. одна из них получит название «Канитель». Нескольких столетий местные жители занимались ее изготовлением – делали тончайшую проволоку из серебра или золота для украшения одежды и ювелирных изделий.

«Мотив канители планируется передать с помощью цвета и конструкций игрового оборудования», - пояснил Сергей Собянин.

В перспективе планируется благоустройство жилого квартала между улицами Тамбовская, Воронежская и Гурьевским проездом. Для жителей организуют дорожно-тропиночную сеть и газон, установят новые опоры уличного освещения, скамейки и урны.

«В результате реализации этих проектов на юге Москвы появится уютный парк у воды, а территория жилого квартала станет еще более комфортной и безопасной», - заключил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал, что окончание реконструкции Крутицкой набережной на участке от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной произойдет до конца 2023 года. Об этом он сообщил в своем Telergam-канале.



