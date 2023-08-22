Заммэра Ракова: столичные центры госуслуг «Мои Документы» отмечают 12 лет

Столичным центрам госуслуг «Мои Документы» исполнилось 12 лет, уже более 11 тысяч сотрудников трудятся на благо Москвы и участвуют в социально значимых проектах. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что первый офис открылся в районе Лефортово, а за 12 лет в городе появилось 137 центров госуслуг.

«Уровень профессионализма столичных центров госуслуг признается по всей стране — в прошлом году на Всероссийском конкурсе "Лучший МФЦ" центры госуслуг победили в номинациях "Лучший универсальный специалист МФЦ", "Лучший проект МФЦ", "Крупная региональная сеть МФЦ". Сегодня число государственных услуг, предоставляемых в офисах, достигло более 280, из которых 99% доступны независимо от места жительства», — поделилась заммэра.

За последний год москвичам стали доступны новые услуги, а некоторые существующие возможности расширились. В частности, 5-летний загранпаспорт для детей до 14 лет за сутки можно оформить в четырех флагманах, персонифицированную карту болельщика — в любом офисе и в один этап, юрлица могут зарегистрировать право собственности на недвижимость за пределами города в 30 центрах госуслуг.

В подготовке специалистов МФЦ помогает первый в стране Учебный центр, где проводят функциональное, сервисное и проектное обучение для сотрудников. С 2021 года работает образовательный центр «Академия искреннего сервиса», который нацелен на создание команды неравнодушных профессионалов, работающих для людей.

В офисах совершенствуются и расширяются дополнительные сервисы. Так, в столице появилось 79 современных комплексов для диагностики здоровья. В январе на всех выставках совместного проекта МФЦ и Главархива «Москва — с заботой об истории» установили стереоскопы для просмотра изображений, фото и открыток с эффектом присутствия. Кроме того, в марте во всех флагманах появилась посвященная поэту Владимиру Маяковскому выставка. Детям центры госуслуг предоставляют возможность посмотреть современные мультсериалы, это стало возможным благодаря сотрудничеству с «Союзмультфильмом».

«С центров госуслуг началась история "Искреннего сервиса", которая сейчас охватывает все больше столичных учреждений. Особенно это касается сферы здравоохранения, где сотрудники центров госуслуг создают атмосферу комфорта и дружелюбия, а с врачей снимают решение немедицинских вопросов», — рассказала Ракова.

Сотрудники центров госуслуг работают во флагманских центрах больниц им. В.В. Вересаева и НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, более 1500 человек сотрудничают с медучреждениями в рамках направления «Мой администратор», 180 сотрудников работают в павильонах «Здоровая Москва». Также работники центров госуслуг проводят участникам экскурсии по выставочному пространству на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе и участвуют в проекте «Спортивные выходные».

Районные центры «Мои Документы» открыты для посетителей с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

