Собянин рассказал о проведении регулярной дезинфекции Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассчитывает, что москвичи в ближайшее время смогут пройтись по улицам мегаполиса. Градоначальник выразил на это надежду во время ознакомления с ходом работ по дезинфекции улиц и общественных пространств Москвы.

Собянин заметил, что как правило в эти первомайские дни проходят демонстрации, гуляния, люди отмечают Праздник Весны и Труда. Однако, по словам мэра, теперь приходится наблюдать другую колонну - из спецмашин, которые обеспечивают дезинфекцию столицы.

Как подчеркнул градоначальник, проделывается огромная работа по дезинфекции мест общественного пользования, подъездов жилых домов. В работе задействованы около 70 тысяч человек, 4,5 тысячи единиц техники. Дезинфекция проводится еженедельно по общественным пространствам, а в домах - каждый день.

Сергей Собянин пообщался с работниками комплекса городского хозяйства, которые участвуют в дезинфекции, поздравил их с праздником и выразил благодарность за работу «на передовой».



