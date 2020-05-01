Собянин рассказал о проведении регулярной дезинфекции Москвы
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассчитывает, что москвичи в ближайшее время смогут пройтись по улицам мегаполиса. Градоначальник выразил на это надежду во время ознакомления с ходом работ по дезинфекции улиц и общественных пространств Москвы.
Собянин заметил, что как правило в эти первомайские дни проходят демонстрации, гуляния, люди отмечают Праздник Весны и Труда. Однако, по словам мэра, теперь приходится наблюдать другую колонну - из спецмашин, которые обеспечивают дезинфекцию столицы.
Как подчеркнул градоначальник, проделывается огромная работа по дезинфекции мест общественного пользования, подъездов жилых домов. В работе задействованы около 70 тысяч человек, 4,5 тысячи единиц техники. Дезинфекция проводится еженедельно по общественным пространствам, а в домах - каждый день.
Сергей Собянин пообщался с работниками комплекса городского хозяйства, которые участвуют в дезинфекции, поздравил их с праздником и выразил благодарность за работу «на передовой».
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