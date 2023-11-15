Собянин рассказал о программе благотворительного фестиваля «Город неравнодушных»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Teleram-канале заявил, что с 9 по 10 декабря в столице на территории креативного пространства Хлебозавод №9 пройдёт благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».

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По его словам, в рамках мероприятия запланированы мастер-классы по созданию новогодних сувениров, лекции известных попечителей и представителей фондов, а также благотворительный квест и иммерсивный спектакль, участниками которого станут и зрители.

«Центральное событие – благотворительный маркет. На нём можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных НКО», – указал мэр.

Градоначальник добавил, что все средства, вырученные в ходе благотворительного маркета, будут направлены на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных.

Ранее Собянин в блоге на своём персональном сайте заявил, что за последние 10 лет на станциях столичного метро прошло более 50 крупных культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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