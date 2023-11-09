Собянин рассказал о первом годе работы пространства «Молодежь Москвы»
Мэр столицы Сергея Собянин в своём Telegram-канале напомнил, что год назад в Холодильном переулке было открыто бесплатное мультиформатное пространство «Молодежь Москвы».
По его словам, за это время им воспользовались более 150 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет, было проведено более трёх тысяч мероприятий.
Градоначальник отметил, что площадку, которая работает каждый день с 10:00 до 20:00, обустраивали с учётом пожеланий молодежи.
«Самые востребованные локации – конференц-зал, творческая студия и контент-ферма», – указал он, добавив, что для бронирования сервиса требуется оставить заявку на портале «Молодежь Москвы».
Ранее Собянин заявил, что городскому проекту «Московское кино в школе» исполнилось пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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