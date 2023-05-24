Собянин: Новый раздел «Помощь» заработал на городском портале mos.ru

Ранее Собянин отмечал, что москвичи воспользовались возможностями портала более 3 млрд раз, начиная с 2011 года. В прошлом году популярность портала выросла на 39%, благодаря ему горожане до минимума сократили походы по инстанциям с бумагами.

По словам градоначальника, из 400 сервисов, представленных на портале столицы, наиболее популярными стали: передача показаний приборов учёта воды и тепла; запись к врачу и получение информации из электронной медкарты, электронный дневник.

