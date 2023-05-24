Собянин: Новый раздел «Помощь» заработал на городском портале mos.ru
Москвичам на портале mos.ru. стал доступен новый раздел «Помощь», рассказал мэр города Сергей Собянин.
Так, жители смогут быстро получить ответ на свой вопрос в сфере медицины, образования, ЖКУ, найти контакт необходимых служб и ведомств.
По словам Собянина, в разделе размещено 430 инструкций на разные темы, например, как получить полис ОМС или карту москвича. Также жители смогут записаться на видеоконсультацию или встречу с представителями нужного ведомства.
Ранее Собянин отмечал, что москвичи воспользовались возможностями портала более 3 млрд раз, начиная с 2011 года. В прошлом году популярность портала выросла на 39%, благодаря ему горожане до минимума сократили походы по инстанциям с бумагами.
По словам градоначальника, из 400 сервисов, представленных на портале столицы, наиболее популярными стали: передача показаний приборов учёта воды и тепла; запись к врачу и получение информации из электронной медкарты, электронный дневник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле заявили, что Россия выступает против заморозки украинского конфликта
- Песков: Предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине пока нет
- Эксперт заявил, что США воспринимают Зеленского как «крысу в лабиринте»
- «Плохой сценарий»: Пригожин предложил ввести военное положение и начать новую мобилизацию
- Пригожин выступил против возможного применения ядерного оружия на Украине
- Совфед предложит рассмотреть налогообложение за деятельность в Сети
- Военные России сбили украинский Ми-8
- В ВОЗ призвали весь мир готовиться к смертельной пандемии
- США: дефолт приведет к потере экономических достижений
- Евродепутат: ЕС и Германия не допустят расследования взрывов на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru