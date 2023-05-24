Собянин: Новый раздел «Помощь» заработал на городском портале mos.ru

Москвичам на портале mos.ru. стал доступен новый раздел «Помощь», рассказал мэр города Сергей Собянин.

Так, жители смогут быстро получить ответ на свой вопрос в сфере медицины, образования, ЖКУ, найти контакт необходимых служб и ведомств.

По словам Собянина, в разделе размещено 430 инструкций на разные темы, например, как получить полис ОМС или карту москвича. Также жители смогут записаться на видеоконсультацию или встречу с представителями нужного ведомства.

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Ранее Собянин отмечал, что москвичи воспользовались возможностями портала более 3 млрд раз, начиная с 2011 года. В прошлом году популярность портала выросла на 39%, благодаря ему горожане до минимума сократили походы по инстанциям с бумагами.

По словам градоначальника, из 400 сервисов, представленных на портале столицы, наиболее популярными стали: передача показаний приборов учёта воды и тепла; запись к врачу и получение информации из электронной медкарты, электронный дневник.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

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