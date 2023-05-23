Собянин заявил о завершении реконструкции 82 городских поликлиник
23 мая 202315:27
В Москве полным ходом идет программа модернизации поликлиник, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что 82 медицинских учреждения уже реконструированы, 119 находятся в работе.
«Большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы, [будут] отвечать современному московскому стандарту», - сказал мэр в ходе осмотра работ в филиале №1 городской поликлиники №46.
Собянин отметил, что строители опережают график работ - изначально планировалось завершить модернизацию в 2024 году, однако они справляются с задачей в ускоренном темпе.
«Здесь, на Таганке, реконструируется небольшая поликлиника. Здесь будут новые технологии, новое медицинское оборудование, комфортные условия для врачей и пациентов», - добавил градоначальник.
Он отметил, что к медучреждению было пристроено восьмиэтажное здание, которое будет готово к осени. Вместе с ним власти запустят комплекс, который сделает ее главной поликлиникой на районе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru