Собянин заявил о завершении реконструкции 82 городских поликлиник

В Москве полным ходом идет программа модернизации поликлиник, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что 82 медицинских учреждения уже реконструированы, 119 находятся в работе.

«Большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы, [будут] отвечать современному московскому стандарту», - сказал мэр в ходе осмотра работ в филиале №1 городской поликлиники №46.

Собянин отметил, что строители опережают график работ - изначально планировалось завершить модернизацию в 2024 году, однако они справляются с задачей в ускоренном темпе.

«Здесь, на Таганке, реконструируется небольшая поликлиника. Здесь будут новые технологии, новое медицинское оборудование, комфортные условия для врачей и пациентов», - добавил градоначальник.

Он отметил, что к медучреждению было пристроено восьмиэтажное здание, которое будет готово к осени. Вместе с ним власти запустят комплекс, который сделает ее главной поликлиникой на районе.

