Собянин: С 2011 года в столице отреставрировали более 2000 исторических зданий
Восемь зданий было отреставрировано за последние годы в Денежном переулке в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил градоначальник, Москва реализует крупнейшую в истории города программу реставрации памятников архитектуры, с 2011 года отреставрировали уже более 2 тысяч исторических зданий.
«В некоторых случаях, особенно в историческом центре, реставрация охватывает целые улицы и кварталы. Хороший пример – примыкающий к Старому Арбату Денежный пер., где за последние годы отреставрировали целых восемь зданий», – написал Собянин.
В 2019 году были завершены реставрационные работы в доме Бройдо-Бурдакова (Денежный пер., д. 7, стр. 1), несколько недель назад специалисты завершили приспособление и ремонт фасада. Как отметил Собянин, здание, построенное в начале XX века для супругов Бройдо и затем выкупленное Викторином Бурдаковым, представляет собой небольшой особняк с мезонином в стиле модерн. Сейчас в нем расположено посольство Чили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru