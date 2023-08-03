Собянин: С 2011 года в столице отреставрировали более 2000 исторических зданий

Восемь зданий было отреставрировано за последние годы в Денежном переулке в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, Москва реализует крупнейшую в истории города программу реставрации памятников архитектуры, с 2011 года отреставрировали уже более 2 тысяч исторических зданий.

«В некоторых случаях, особенно в историческом центре, реставрация охватывает целые улицы и кварталы. Хороший пример – примыкающий к Старому Арбату Денежный пер., где за последние годы отреставрировали целых восемь зданий», – написал Собянин.

В 2019 году были завершены реставрационные работы в доме Бройдо-Бурдакова (Денежный пер., д. 7, стр. 1), несколько недель назад специалисты завершили приспособление и ремонт фасада. Как отметил Собянин, здание, построенное в начале XX века для супругов Бройдо и затем выкупленное Викторином Бурдаковым, представляет собой небольшой особняк с мезонином в стиле модерн. Сейчас в нем расположено посольство Чили.

