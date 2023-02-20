Собянин: Воробьевская набережная в текущем году ждет благоустройства

Воробьевская набережная является одним из самых важных объектов благоустройства столицы текущего года, она будет 37-й набережной Москвы-реки, которые привели в порядок за последние годы. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что проект благоустройства состоит из двух частей – набережной Москвы-реки и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина. По словам Собянина, ходьба, бег и велосипед стали тремя главными способами проведения досуга на Воробьевской набережной, к которым также добавились самокаты, лыжероллеры и другие средства передвижения.