Собянин: Воробьевская набережная в текущем году ждет благоустройства
Воробьевская набережная является одним из самых важных объектов благоустройства столицы текущего года, она будет 37-й набережной Москвы-реки, которые привели в порядок за последние годы. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что проект благоустройства состоит из двух частей – набережной Москвы-реки и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина. По словам Собянина, ходьба, бег и велосипед стали тремя главными способами проведения досуга на Воробьевской набережной, к которым также добавились самокаты, лыжероллеры и другие средства передвижения.
Мэр подчеркнул, что для любителей бега будет сделана специальная дорожка с пружинящим и травмобезопасным покрытием. При этом для поклонников быстрой езды будет создана двухсторонняя велороллерная трасса.
Так, длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится почти на три километра. Кроме того, в ходе благоустройства будут отремонтированы существующие лестничные спуски к воде, установлены новые указатели, светильники и архитектурно-художественная подсветка. Подчеркивается, что на площади у выхода из эскалаторной галереи будет размещен информационный стенд с трехмерной картой территории.
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