Собянин: Воробьевская набережная в текущем году ждет благоустройства

Воробьевская набережная является одним из самых важных объектов благоустройства столицы текущего года, она будет 37-й набережной Москвы-реки, которые привели в порядок за последние годы. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что проект благоустройства состоит из двух частей – набережной Москвы-реки и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина. По словам Собянина, ходьба, бег и велосипед стали тремя главными способами проведения досуга на Воробьевской набережной, к которым также добавились самокаты, лыжероллеры и другие средства передвижения.

Собянин: После реконструкции Крутицкая набережная станет новым местом для прогулок и отдыха

Мэр подчеркнул, что для любителей бега будет сделана специальная дорожка с пружинящим и травмобезопасным покрытием. При этом для поклонников быстрой езды будет создана двухсторонняя велороллерная трасса.

Так, длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится почти на три километра. Кроме того, в ходе благоустройства будут отремонтированы существующие лестничные спуски к воде, установлены новые указатели, светильники и архитектурно-художественная подсветка. Подчеркивается, что на площади у выхода из эскалаторной галереи будет размещен информационный стенд с трехмерной картой территории.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваБлагоустройство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры