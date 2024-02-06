Собянин рассказал о применении искусственного интеллекта на столичных предприятиях

Искусственный интеллект помогает столичным компаниям, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, нейросети помогают искать сотрудников и участвуют в разработке идей. Например, сотрудники одной московской компании проводят «мозговой штурм» с искусственным интеллектом, который помогает генерировать идеи. Градоначальник указал на то, что нейросети помогают и в сфере продаж, обрабатывая сложные запросы клиентов.

Собянин отметил, что инструменты, которые помогут автоматизировать процессы в промышленности, можно найти в столичном реестре высокотехнологических решений «Банк технологий».

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ФОТО: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСергей СобянинМоскваПроизводство

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