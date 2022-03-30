Дептранс Москвы отказался от повышения цен в общественном транспорте на полгода

Департамент транспорта Москвы не будет повышать стоимость проезда в общественном транспорте из-за экономических санкций и вызванных этим сложностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы не планируем повышать стоимость проезда. Обычно индексация проводится раз в год. На данный момент речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит», — подчеркнули в дептрансе.

Ранее в этом году тарифы на транспорт уже повышались, это происходило 2 января 2022 года. Цена разовой поездки по билету «Единый» тогда поднялась на один рубль, а стоимость проезда по карте «Тройка» увеличилась на четыре рубля.

Общероссийское объединение пассажиров уже направило российскому премьер-министру Михаилу Мишустину просьбу не поднимать стоимость проезда в общественном транспорте на шесть месяцев и потребовать такой же меры от глав российских регионов. По мнению граждан. это стало бы значительной поддержкой жителей в непростой финансовой ситуации.

