Собянин рассказал о постоянной работе по развитию столичного метро
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии метрополитена в своем официальном Telegram-канале 11 февраля.
По словам градоначальника, продолжается строительство Троицкой линии столичного метрополитена, станции «Университет Дружбы Народов». Сергей Собянин рассказал, что для создания уникального панно использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла.
«Улучшаем Большую кольцевую линию (БКЛ). В частности, реконструируем восточный вестибюль «Каширской». Сейчас здесь монтируют инженерные коммуникации, завершают отделку пассажирской зоны», – написал Сергей Собянин.
На станции БКЛ «Рижская» строят эскалаторный тоннель второго вестибюля. Установленные здесь эскалаторы будут иметь рекордную для московской подземки протяженность - порядка 129 метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru