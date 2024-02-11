Собянин рассказал о постоянной работе по развитию столичного метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии метрополитена в своем официальном Telegram-канале 11 февраля.

Более 380 тонн гранита использовали в отделке станции метро «Бачуринская»

По словам градоначальника, продолжается строительство Троицкой линии столичного метрополитена, станции «Университет Дружбы Народов». Сергей Собянин рассказал, что для создания уникального панно использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла.

«Улучшаем Большую кольцевую линию (БКЛ). В частности, реконструируем восточный вестибюль «Каширской». Сейчас здесь монтируют инженерные коммуникации, завершают отделку пассажирской зоны», – написал Сергей Собянин.

На станции БКЛ «Рижская» строят эскалаторный тоннель второго вестибюля. Установленные здесь эскалаторы будут иметь рекордную для московской подземки протяженность - порядка 129 метров.

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ФОТО: Москва
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