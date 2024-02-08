Более 380 тонн гранита использовали в отделке станции метро «Бачуринская»
На строящейся станции московского метрополитена «Бачуринская» при отделке использовали привезенный из трех регионов России гранит, а также алюминий. Об этом рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в общей сложности площадь гранитного покрытия составляет свыше 4,6 тысячи «квадратов», а вес превышает 380 тонн. Для отделки полов и лестниц использовался Мансуровский гранит из республики Башкортостан. В свою очередь для путевых стен и цоколей колонн был предназначен карельский габбро-диабаз. Гранатовый амфиболит из месторождения «Приполярный» будет украшать парапеты, стены, цоколи венткиосков и павильонов
Кроме того, в отделке станции широко применялся алюминий. Площадь алюминиевых композитных панелей превышает восемь тысяч квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что общая строительная готовность станции составляет 70%. На сегодняшний день идут работы по устройству монолитных конструкций пешеходных переходов, верхнего строения пути, а также отделочные работы и монтаж инженерного оборудования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru