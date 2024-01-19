Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в столичном метро в 2023 году сопроводили около 70 тысяч человек, а специалисты стоек «Живое общение» помогли пассажирам более 640 тысяч раз. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

А артисты проекта «Музыка в метро» в 2023 году установили рекорд по выступлениям, сыграв больше 50 тысяч раз. Также в мае совместно с Российской государственной библиотекой метрополитен перезапустил проект «Книги в метро». В виртуальном хранилище теперь больше 4 тысяч произведений.