Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро
Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в столичном метро в 2023 году сопроводили около 70 тысяч человек, а специалисты стоек «Живое общение» помогли пассажирам более 640 тысяч раз. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
А артисты проекта «Музыка в метро» в 2023 году установили рекорд по выступлениям, сыграв больше 50 тысяч раз. Также в мае совместно с Российской государственной библиотекой метрополитен перезапустил проект «Книги в метро». В виртуальном хранилище теперь больше 4 тысяч произведений.
Он отметил, что инфраструктура в метро Москвы постоянно обновляется, работы по модернизации ведутся без остановок.
«В прошлом году мы полностью запустили БКЛ, открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий», – напомнил градоначальник.
В то же время на Замоскворецкой линии построили заново часть тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской» с применением самых передовых технологий, также на станции «Царицыно» были проведены ремонт подуличного перехода и открытие дополнительного выхода. Кроме того, специалисты обновили центральные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.
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