Собянин рассказал о полезных функциях Московского портала потребителей
Жители Москвы за год больше 750 тыс. раз посетили портал потребителей города, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он также напомнил о полезных функциях, которые предоставляет проект москвичам.
Так, портал помогает покупателям или заказчикам услуг узнать о своих правах – через статьи, инструкции и видео. Также можно воспользоваться сервисом «Электронный помощник», быстро составить претензию или судебный иск.
Совместно с городским управлением Роспотребнадзора портал потребителя города Москвы был открыт 22 сентября прошлого года. Глава столицы также отметил, что информация на портале изложена простым и понятным языком, благодаря чему пользователям не придётся продираться через дебри юридического новояза, а также сайт не предлагает и не навязывает платные юридические услуги.
Ранее Собянин рассказал, что в столице стартует пилотный проект по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow. Платформа станет единой точкой доступа ко всему комплексу услуг и сервисов для организации съемок кино и телевизионных программ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru