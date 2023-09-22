Собянин рассказал о полезных функциях Московского портала потребителей

Жители Москвы за год больше 750 тыс. раз посетили портал потребителей города, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он также напомнил о полезных функциях, которые предоставляет проект москвичам.

Так, портал помогает покупателям или заказчикам услуг узнать о своих правах – через статьи, инструкции и видео. Также можно воспользоваться сервисом «Электронный помощник», быстро составить претензию или судебный иск.

Собянин поручил актуализировать отраслевые программы развития Москвы

Совместно с городским управлением Роспотребнадзора портал потребителя города Москвы был открыт 22 сентября прошлого года. Глава столицы также отметил, что информация на портале изложена простым и понятным языком, благодаря чему пользователям не придётся продираться через дебри юридического новояза, а также сайт не предлагает и не навязывает платные юридические услуги.

Ранее Собянин рассказал, что в столице стартует пилотный проект по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow. Платформа станет единой точкой доступа ко всему комплексу услуг и сервисов для организации съемок кино и телевизионных программ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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