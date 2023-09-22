Собянин рассказал о полезных функциях Московского портала потребителей

Жители Москвы за год больше 750 тыс. раз посетили портал потребителей города, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он также напомнил о полезных функциях, которые предоставляет проект москвичам.

Так, портал помогает покупателям или заказчикам услуг узнать о своих правах – через статьи, инструкции и видео. Также можно воспользоваться сервисом «Электронный помощник», быстро составить претензию или судебный иск.