Собянин поручил актуализировать отраслевые программы развития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил актуализировать план развития города, изменения будут внесены в такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, программа реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», программы развития Московского метрополитена, а также многое другое.

Среди новых задач: проведение в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий, а также расширение использования технологий искусственного интеллекта в городских проектах.