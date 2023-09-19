Собянин поручил актуализировать отраслевые программы развития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил актуализировать план развития города, изменения будут внесены в такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, программа реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие», программы развития Московского метрополитена, а также многое другое.

Среди новых задач: проведение в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий, а также расширение использования технологий искусственного интеллекта в городских проектах.

Путин заявил, что ближайшие пять лет станут периодом активных реноваций в Москве

Глава города подчеркнул, что система медицины российской столицы готова к 2025 году перейти в полном объёме на электронный цифровой документооборот. Как уточнил градоначальник, новый этап внутреннего документооборота в амбулаторном и больничном звеньях начинается уже в этом году. Задача состоит в том, чтобы полностью избавиться от каких-либо бумажных носителей в городской системе здравоохранения.

18 сентября Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы на новый срок. На его инаугурации выступил президент России Владимир Путин, который назвал среди его значимых достижений «прорывную модернизацию транспортной системы», а также отметил, что Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды, внедрению инноваций.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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