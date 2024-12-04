Собянин рассказал о планах реконструкции бассейна в спорткомплексе «Олимпийский»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после завершения реконструкции спорткомплекса «Олимпийский» в нем появится 50-метровый бассейн.

Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказал, что в рамках проекта обновления комплекса предусмотрено создание водного комплекса, включающего не только плавательные дорожки, но и прыжковый бассейн, аквапарк, а также терминальный комплекс.

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Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве — один из крупнейших и наиболее известных спортивных объектов страны. Открытый в 1980 году для проведения летних Олимпийских игр, он стал символом советского спорта. В нем проводятся масштабные спортивные события, концерты и культурные мероприятия.

Комплекс включает в себя не только многофункциональную арену, но и спортивные площадки, бассейны и тренировочные залы. Реконструкция, которая проводится в последние годы, направлена на обновление инфраструктуры и создание современных условий для спортсменов и зрителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Проектное решение / mos.ru
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