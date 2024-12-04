Собянин рассказал о планах реконструкции бассейна в спорткомплексе «Олимпийский»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после завершения реконструкции спорткомплекса «Олимпийский» в нем появится 50-метровый бассейн.
Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» рассказал, что в рамках проекта обновления комплекса предусмотрено создание водного комплекса, включающего не только плавательные дорожки, но и прыжковый бассейн, аквапарк, а также терминальный комплекс.
Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве — один из крупнейших и наиболее известных спортивных объектов страны. Открытый в 1980 году для проведения летних Олимпийских игр, он стал символом советского спорта. В нем проводятся масштабные спортивные события, концерты и культурные мероприятия.
Комплекс включает в себя не только многофункциональную арену, но и спортивные площадки, бассейны и тренировочные залы. Реконструкция, которая проводится в последние годы, направлена на обновление инфраструктуры и создание современных условий для спортсменов и зрителей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сына Порошенко объявили в розыск за уклонение от явки в военкомат
- Зеленский осудил политику Грузии и анонсировал санкции
- Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия правительству Барнье
- Собянин рассказал о планах реконструкции бассейна в спорткомплексе «Олимпийский»
- На Украине проверят инцидент с русскоязычным комментарием тренера Беловой
- Электросистема Кубы снова вышла из строя из-за сбоя на ТЭЦ
- Бородин предложил запретить Ахеджаковой въезд в Россию за проукраинский лозунг
- Сийярто раскритиковал отсутствие расследования подрыва «Северных потоков»
- Эксперт раскрыла детали укрепления рубля на фоне действий Минфина и ЦБ
- Суд Норвегии отказал Брейвику в досрочном освобождении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru