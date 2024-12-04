Собянин рассказал о планах реконструкции бассейна в спорткомплексе «Олимпийский»

Спорткомплекс «Олимпийский» в Москве — один из крупнейших и наиболее известных спортивных объектов страны. Открытый в 1980 году для проведения летних Олимпийских игр, он стал символом советского спорта. В нем проводятся масштабные спортивные события, концерты и культурные мероприятия.

Комплекс включает в себя не только многофункциональную арену, но и спортивные площадки, бассейны и тренировочные залы. Реконструкция, которая проводится в последние годы, направлена на обновление инфраструктуры и создание современных условий для спортсменов и зрителей, передает «Радиоточка НСН».

