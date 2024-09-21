Ефимов: После реконструкции «Олимпийский» станет крупнейшей площадкой в Европе

Столичныый комплекс «Олимпийский» после реконструкции будет состоять из четырех сооружений общей площадью свыше 850 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Он подчеркнул, что «Олимпийский» станет крупнейшей и самой современной многофункциональной площадкой Европы.



«Три из четырех сооружений “Олимпийского” будут объединены общим стилобатом: главное здание с концертным залом и эксплуатируемой кровлей, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы», – рассказал заместитель мэра.



Помимо этого, планируется возведение малого концертного зала на две тысячи зрителей.



«Всего в “Олимпийском” появится свыше 100 площадок для занятий более чем 40 видами спорта, что почти в три раза больше, чем было до реконструкции. Кроме того, в комплексе создадут более восьми тысяч рабочих мест», - добавил Ефимов.



В главном здании комплекса разместят концертный зал с возможностью трансформации и вместимостью 12 тысяч человек, кинокластер с восемью современными залами, крытый беговой трек и другие зоны.



«Проект объединяет все ключевые сферы городской жизни», - заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



Он отметил, что только в одном комплексе предусмотрены 15 бассейнов, в том числе два олимпийских с трибунами на четыре тысячи зрителей. По его словам, там также создадут термальный комплекс, парк водных развлечений и зону для пляжного футбола.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о продолжении масштабной реконструкции «Олимпийского».

