Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока столицы и рассказал о планах развития территории выставочного комплекса. Об этом мэр сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«В этом году на ВДНХ будет открыто порядка 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита. А ведь еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава богу, удалось этого не допустить», - отметил Собянин.

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Мэр города также опубликовал видео своего выступления, посвященного этой теме. В нем он отметил, что долгое время территория ВДНХ «находилась в депрессивном состоянии», в какой-то момент планировалось все застроить жилыми домами и торговыми центрами.

По словам градоначальника, первоочередные работы на ВДНХ удалось сделать достаточно быстро - в течение года-двух, но масштаб работы огромный.

«Пять лет уже, каждый год мы запускаем новое-новое, реставрируем-реставрируем, восстанавливаем, вдыхаем жизнь в эти павильоны. Я думаю, уже около десятка павильонов осталось, над которыми мы работаем, плюс большие проекты, связанные со строительством колеса обозрения, детского парка, уникального по своим технологическим новациям, огромного нового «Экспоцентра». Я думаю, что эта работа в течение трех-четырех лет эта работа закончится», - рассказал Собянин.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Сергей СобянинВДНХ
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