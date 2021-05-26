Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока столицы и рассказал о планах развития территории выставочного комплекса. Об этом мэр сообщил в блоге на своем персональном сайте.
«В этом году на ВДНХ будет открыто порядка 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита. А ведь еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава богу, удалось этого не допустить», - отметил Собянин.
Мэр города также опубликовал видео своего выступления, посвященного этой теме. В нем он отметил, что долгое время территория ВДНХ «находилась в депрессивном состоянии», в какой-то момент планировалось все застроить жилыми домами и торговыми центрами.
По словам градоначальника, первоочередные работы на ВДНХ удалось сделать достаточно быстро - в течение года-двух, но масштаб работы огромный.
«Пять лет уже, каждый год мы запускаем новое-новое, реставрируем-реставрируем, восстанавливаем, вдыхаем жизнь в эти павильоны. Я думаю, уже около десятка павильонов осталось, над которыми мы работаем, плюс большие проекты, связанные со строительством колеса обозрения, детского парка, уникального по своим технологическим новациям, огромного нового «Экспоцентра». Я думаю, что эта работа в течение трех-четырех лет эта работа закончится», - рассказал Собянин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- Лукашенко объяснил высылку латвийских дипломатов
- Захарова резко отреагировала на решение Риги снять флаг России на ЧМ
- ЦБ не видит рисков из-за «дыры» в валютном балансе банков
- В России за сутки выявили 8 373 новых случая коронавируса
- В Польше прокомментировали отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
- СМИ: взрыв прогремел в Сирии в день выборов
- Лукашенко предложил Западу рассказать, на какие спецслужбы работал создатель NEXTA Протасевич
- Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к деятельности экстремистских организаций
- Каждый десятый россиянин запланировал взять ипотеку в 2021 году
- Лукашенко заявил, что истребитель не принуждал лайнер к посадке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru