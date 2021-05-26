Собянин рассказал о планах развития территории ВДНХ

Мэр города также опубликовал видео своего выступления, посвященного этой теме. В нем он отметил, что долгое время территория ВДНХ «находилась в депрессивном состоянии», в какой-то момент планировалось все застроить жилыми домами и торговыми центрами.

По словам градоначальника, первоочередные работы на ВДНХ удалось сделать достаточно быстро - в течение года-двух, но масштаб работы огромный.

«Пять лет уже, каждый год мы запускаем новое-новое, реставрируем-реставрируем, восстанавливаем, вдыхаем жизнь в эти павильоны. Я думаю, уже около десятка павильонов осталось, над которыми мы работаем, плюс большие проекты, связанные со строительством колеса обозрения, детского парка, уникального по своим технологическим новациям, огромного нового «Экспоцентра». Я думаю, что эта работа в течение трех-четырех лет эта работа закончится», - рассказал Собянин.

