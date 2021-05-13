Наталья Сергунина: 15 мая на ВДНХ начинается экскурсионный сезон
С 15 мая на ВДНХ начинается экскурсионный сезон, для посетителей подготовили прогулочный тур к цветникам, путешествие-квест и тематические экскурсии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что экскурсионные программы ВДНХ пользуются популярностью, особенно в теплое время года. Гостей привлекают исторические павильоны, скульптурные композиции, сади и современные музейные и образовательные пространства.
В этом году предлагается новый тур «ВДНХ цветущая», который посвящен ландшафтному оформлению выставки. Посетители пройдут по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 1950-х годов. Гид расскажет, где высажены лаванда, роза, мальва, вербена, тюльпаны и пионы, а также посоветует, когда стоит любоваться цветением каждого из этих растений.
Также посетители смогут поучаствовать в квесте «Отгадай ВДНХ» и проверить свои знания легендарных павильонов. Командам выдадут листы с заданиями и снимками – нужно будет гулять по территории и искать необходимый объект. Тем, кто угадал все павильоны и памятники, подарят билеты в музеи ВДНХ.
Помимо этого, возобновляются экскурсии на электрокарах, на которых гид расскажет о создании сельскохозяйственной выставки и ее торжественном открытии в 1939 году. Прокатиться по территории на электрокарах можно в 18:00 по будням и в 12:00, 15:00 и 18:00 по выходным дням. В каждой машине предусмотрено шесть мест для экскурсантов.
Кроме того, на ВДНХ традиционно организуют всесезонные экскурсии. Можно отправиться в обзорный тур, который охватывает историческую часть выставки — Центральную аллею, фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов». А прогулка «Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи» будет посвящена истории создания главной выставки страны.
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