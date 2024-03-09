Собянин рассказал о планах развития сети перехватывающих парковок
Москва планирует развивать интеграцию билетных систем столицы и Подмосковья и практику бесплатных пересадок между разными видами транспорта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Власти Москвы совместно с правительством России и правительством Московской области открыли четыре диаметра наземного метро. Они обеспечили «бесшовные поездки», на которых действуют единые тарифы, средства оплаты и стандарты комфорта и безопасности.
«Организация 140 км выделенных полос в Московской области позволила существенно улучшить перевозки пассажиров на смежных маршрутах наземного транспорта», – написал Сергей Собянин.
Интеграция билетных систем Москвы и Московской области продолжится на Ярославском и Павелецком железнодорожных направлениях.
Комфортный подвоз пассажиров к станциям рельсового каркаса станет одним из приоритетов дорожной политики до 2030 года, отметил мэр Москвы. В частности, будут развивать сеть перехватывающих парковок. Это позволит жителям Московской области бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт. Через семь лет планируется обустроить более 150 тысяч мест на таких парковках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru