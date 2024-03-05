Парковки в Москве будут бесплатными 8 и 9 марта

Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Как отметил градоначальник, в честь Международного женского дня москвичи смогут парковаться бесплатно на всех без исключения улицах.

«10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

При этом мэр указал, что платные парковки со шлагбаумом продолжат работать по привычным тарифам.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания анонсировала запуск дополнительных поездов накануне 8 марта и в последующие выходные, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:8 МартаПарковкиСергей СобянинМосква

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