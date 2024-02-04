Собянин рассказал о планах развития образовательной инфраструктуры в ТиНАО
В 2024 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) введут в эксплуатацию 30 школ и детских садов, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в школах оборудуют IT-полигоны, лаборатории и классы робототехники. В учебных заведениях будут просторные залы для мероприятий и занятий спортом. На прилегающих территориях проведут благоустройство.
В детских садах предусмотрены удобные групповые ячейки со спальнями, залами для занятий, буфетами и кабинетами медиков. Здания приспособят для ребят с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что с 2018 года в 148 детских школах искусств провели текущий ремонт, а в 33 - капитальный.
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