Собянин рассказал о планах развития образовательной инфраструктуры в ТиНАО

По словам градоначальника, в школах оборудуют IT-полигоны, лаборатории и классы робототехники. В учебных заведениях будут просторные залы для мероприятий и занятий спортом. На прилегающих территориях проведут благоустройство.

В детских садах предусмотрены удобные групповые ячейки со спальнями, залами для занятий, буфетами и кабинетами медиков. Здания приспособят для ребят с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что с 2018 года в 148 детских школах искусств провели текущий ремонт, а в 33 - капитальный.

