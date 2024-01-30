Собянин объявил о старте отборочного этапа олимпиады «Курчатов» для школьников

Отборочный этап олимпиады «Курчатов» начинается для школьников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что в рамках олимпиады проводятся соревнования по физике для учащихся 7–11 классов и по математике для учеников 6–11 классов.

«Всего будет два тура: отборочный и заключительный. Первый пройдет с 31 января по 14 февраля дистанционно. Для участия нужно заранее авторизоваться через "Московскую электронную школу". Во второй тур пригласят участников, успешно прошедших отборочный», – написал Собянин в Telegram-канале.

Как указал мэр, олимпиада проводится в партнерстве с Курчатовским институтом более 10 лет. Состязание, которое поддержали многие ведущие вузы и научные организации Москвы, пользуется популярностью у школьников. Так, в 2023 году участие в отборочном этапе приняли около 12 тысяч человек.

Собянин добавил, что олимпиада «Курчатов» входит в перечень Минобрнауки. Ее победители или призеры при поступлении в вузы могут получить льготы от 100 баллов за ЕГЭ по физике либо математике до зачисления в учебное заведение без экзаменов.

