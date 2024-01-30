Собянин объявил о старте отборочного этапа олимпиады «Курчатов» для школьников
Отборочный этап олимпиады «Курчатов» начинается для школьников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник пояснил, что в рамках олимпиады проводятся соревнования по физике для учащихся 7–11 классов и по математике для учеников 6–11 классов.
«Всего будет два тура: отборочный и заключительный. Первый пройдет с 31 января по 14 февраля дистанционно. Для участия нужно заранее авторизоваться через "Московскую электронную школу". Во второй тур пригласят участников, успешно прошедших отборочный», – написал Собянин в Telegram-канале.
Как указал мэр, олимпиада проводится в партнерстве с Курчатовским институтом более 10 лет. Состязание, которое поддержали многие ведущие вузы и научные организации Москвы, пользуется популярностью у школьников. Так, в 2023 году участие в отборочном этапе приняли около 12 тысяч человек.
Собянин добавил, что олимпиада «Курчатов» входит в перечень Минобрнауки. Ее победители или призеры при поступлении в вузы могут получить льготы от 100 баллов за ЕГЭ по физике либо математике до зачисления в учебное заведение без экзаменов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актер Петров зарабатывает в 30 раз больше своих коллег по театру
- Участники «Би-2» отказались от встречи с российским консулом
- СМИ: Отдых в российских санаториях подорожает до 30% в 2024 году
- В Белгороде вдвое увеличат число устройств для оповещения горожан
- ISU лишил Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022
- СМИ: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76
- Сборной России присудили третье место на Олимпиаде в Пекине-2022
- Долг россиян за водоснабжение достиг 90 млрд рублей
- Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Ереване
- Полиция задержала подозреваемых в краже 22 млн рублей из загородного дома в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru