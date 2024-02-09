Собянин рассказал, какие участки парка «Яуза» благоустроят в этом году
9 февраля 202416:31
На северо-востоке Москвы в рамках создания парка «Яуза» в 2024 году будут благоустроены еще два участка вдоль одноименной реки. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мегапроект по созданию парка «Яуза» будет продолжен. По словам Собянина, два участка рядом с рекой Яузой, которые будут благоустроены – это территории вдоль Тенистого проезда и улицы Сельскохозяйственная.
Мэр напомнил, что с 2016 года было проведено благоустройство 13 участков общей площадью 324,6 га.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста
- СМИ: Турецкие банки снова начали принимать платежи из России
- Попова: СOVID-19 значимого риска для жизни и здоровья людей сегодня не несет
- Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
- Кабмин выделил средства на выплаты детей, пострадавшим от обстрелов ВСУ
- Телеграм: Карлсон улетел, а «Яндекс» вернулся
- Спайк Ли снимет ремейк триллера Куросавы «Рай и ад»
- Сергея Удальцова внесли в перечень террористов и экстремистов
- СМИ: актрису Нелли Уварову увезли из театра на скорой
- Телефонный хулиган «заминировал» московский отель, где проживал Такер Карлсон
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru