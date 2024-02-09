Собянин рассказал, какие участки парка «Яуза» благоустроят в этом году

Он отметил, что мегапроект по созданию парка «Яуза» будет продолжен. По словам Собянина, два участка рядом с рекой Яузой, которые будут благоустроены – это территории вдоль Тенистого проезда и улицы Сельскохозяйственная.

Мэр напомнил, что с 2016 года было проведено благоустройство 13 участков общей площадью 324,6 га.

