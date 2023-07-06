Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

Почти две недели прошло с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке. За это время им воспользовались уже более 22 тысяч пассажиров, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Восемь экологичных речных судов курсируют между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». У них панорамные окна, через которые удобно смотреть на Москву и ее архитектуру», - отметил он.

Собянин также заметил, что речной электротранспорт полностью интегрирован в систему московского транспорта, оплатить маршрут можно привычными способами, например, «Тройкой».

Путин запустил движение первых речных электросудов в Москве

20 июня президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска в Москве нового вида городского транспорта – речных электросудов.

«В добрый час, в добрый путь», - сказал глава государства.

Восемь электросудов назвали в честь московских рек. Каждое вмещает до 50 пассажиров. До 23 июня включительно проезд был бесплатным. В сутки электросуда будут перевозить 15–16 тысяч пассажиров.

Второй регулярный маршрут «Автозаводский мост - Печатники» запустят до конца 2023 года. Поездки станут удобнее для 1,5 миллиона жителей столицы, уточнил Собянин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Москва-рекаТранспортМоскваСергей Собянин

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