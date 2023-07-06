Собянин рассказал о первых итогах работы регулярного маршрута электросудов по Москве-реке

Почти две недели прошло с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке. За это время им воспользовались уже более 22 тысяч пассажиров, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Восемь экологичных речных судов курсируют между причалами «Киевский» и «Сердце столицы». У них панорамные окна, через которые удобно смотреть на Москву и ее архитектуру», - отметил он.

Собянин также заметил, что речной электротранспорт полностью интегрирован в систему московского транспорта, оплатить маршрут можно привычными способами, например, «Тройкой».