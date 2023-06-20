Путин запустил движение первых речных электросудов в Москве
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска в Москве нового вида городского транспорта – речных электросудов, сообщает пресс-служба Кремля.
«В добрый час, в добрый путь», - сказал глава государства.
Электрические речные трамвайчики будут ходить по Москве-реке по маршруту длиной более 6,5 км. Уточняется, что он свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. В сутки электросуда будут перевозить 15–16 тысяч пассажиров.
Ранее Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автомобильного движения на новых дорогах - обходе Аксая в Ростовской области и Дальнем Западном обходе Краснодара на Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru