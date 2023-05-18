Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Он напомнил, что на перегоне между «Царицыно» и «Кантемировской» были построены новые тоннели, отремонтированы стены и переходы, а также уложены новые пути. Благодаря последнему уровень шума снизился на треть.

Также градоначальник добавил, что москвичи вернулись к привычным маршрутам и стали пользоваться пересадкой на БКЛ, что существенно снижает затрачиваемое время на дорогу.

