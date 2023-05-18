Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

С 10 мая через станции обновленного участка «Автозаводская» - «Орехово» Замоскворецкой линии метро было сделано около полутора миллиона поездок. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На станции метро «Яхромская» приступили к монтажу оборудования подстанции

Он напомнил, что на перегоне между «Царицыно» и «Кантемировской» были построены новые тоннели, отремонтированы стены и переходы, а также уложены новые пути. Благодаря последнему уровень шума снизился на треть.

Также градоначальник добавил, что москвичи вернулись к привычным маршрутам и стали пользоваться пересадкой на БКЛ, что существенно снижает затрачиваемое время на дорогу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинМосковское Метро

Горячие новости

Все новости

партнеры