Собянин рассказал о новых стандартах оказания медицинской помощи в Москве

Москва продолжает внедрять новые стандарты оказания медицинской помощи, для каждого случая разрабатывают подробные алгоритмы действий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Алгоритмы действий создают для случаев от подозрения на заболевание до проведения полного комплекса лечения. Собянин сравнил внедрение клиентских путей в медицине с модернизацией госуслуг: правила работы с людьми радикально меняются, благодаря клиентскому пути пациент получит наиболее комфортное и эффективное лечение.

Так, в столице вводится новый стандарт экстренной помощи при травмах, обострении хронических заболеваний, других требующих быстрого вмешательства состояниях. Единые алгоритмы определяют действия каждого медика с момента поступления пациента. Во флагманских центрах и приемных отделениях работает высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить диагностику и лечение на месте, а планировка отделений и расположение служб направлены на уменьшение времени от поступления до начала оказания помощи. Маршрутизация во флагманских центрах и приемных отделениях организована по принципу «триаж»: потоки пациентов разделяют на три категории в зависимости от приоритетности оказания медпомощи.

Также в новый стандарт входят передовые цифровые решения. Медики получают доступ к необходимым документам онлайн, принимать решения им помогает цифровой ассистент или телемедицинские консилиумы. Также в столице уделяют внимание комфортной атмосфере и максимальной помощи для каждого пациента, социальные координаторы помогают в решении как медицинских, так и сопутствующих вопросов.

По словам Собянина, новый стандарт уже внедрен во флагманских центрах, четыре из них работают на полную мощность. Далее планируется внедрение новинки во всех взрослых многопрофильных стационарах.

Кроме того, в Москве разработали новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, основанный на заботе о сохранении женского здоровья, повышении качества и эффективности медпомощи. Стандарт объединил все от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности. Его ключевым элементом станут центры женского здоровья — современные клиники с широкими диагностическими возможностями.

Первый центр женского здоровья открылся в ноябре прошлого года в составе городской клинической больницы № 31 им. академика Г.М. Савельевой. Далее такие центры появятся по всей Москве.

