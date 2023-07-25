Собянин рассказал о строительстве новых объектов культуры в Новой Москве
В Троицком и Новомосковском административных округах построят три объекта культуры, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В зданиях будут концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные классы, библиотеки, костюмерные и студии звукозаписи.
В поселении Московский достраивают детскую школу искусств, в Кленовском будет организован многофункциональный культурный центр. Кроме того, в Михайлово-Ярцевском откроется коворкинг, а также художественное, оркестровое, хоровое и другие отделения.
На сегодняшний день в Новой Москве функционирует 71 учреждение культуры.
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