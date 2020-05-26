Собянин рассказал о новых мерах поддержки для предпринимателей
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки для столичных предпринимателей. Информация была выложена в официальном блоге мэра.
Мэр сообщил, что в 26 мая, в День Предпринимательства, вступил в силу пакет мер для частных медорганизаций. Для них был продлен срок для оплаты земельного и имущественного налога до конца текущего года. Частные клиники, арендующие территорию у столицы, будут освобождены от уплаты ренты минимум на четыре месяца (с 1 марта по 1 июля). Также на три месяца (начиная с 1 апреля) от оплаты лицензии на торговлю будут освобождены газетные киоски "Печать".
Кроме того, столичное правительство подготовило проект, позволяющий тестировать инновационные разработки. По словам мэра, этим займется агентство инноваций Москвы, которое возьмет на себя роль посредника между компаниями и площадками, на которых будут тестироваться инновационные продукты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru