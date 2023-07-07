Собянин: Крупнейший в России центр производства кино будет создан в Москве

По словам Собянина, в Москве очень мало высокотехнологичных павильнов, также практически отсутствуют павильоны, в которых используются последние технологии съемок. Он отметил, что задача строителей — создать павильон завтрашнего дня, ведь чтобы российское кино было конкурентоспособным, нужны соответствующие технологии. Мэр столицы добавил, что все кластеры должны дополнять друг друга и давать синергию.

Отмечается, что новый кинокластер будет состоять из трех площадок: помимо площадки на территории ВНИИМЕТМАШ, в него также войдут кинопарк «Москино» в Красной Пахре (здесь будут проходить натурные съемки под открытым небом) и воссозданная киностудия имени Горького.

На территории ВНИИМЕТМАШ будут собраны лучшие изготовители видео- и киноконтента, здесь будут разрабатывать собственные и интегрировать ведущие мировые технологии в киноотрасль. Появятся современные съемочные павильоны, офисы, студии, мультимедиацентр и прочие объекты, которые обеспечат полный цикл создания видео- и киноконтента.

Планируется, что к осени текущего года реконструируют 10 корпусов. В них появятся павильоны для съемок рекламы и кино, высокотехнологичные XR павильоны для съемки Virtual Production, дом костюма и реквизита «Жар-птица», медиа-арт-центр с пространством для проведения выставок, образовательных программ и различных мероприятий, шоурумы, студии, коворкинги, общественная зона, медиагалерея, кафе, а также офисы кинокомпаний, центр материалов и дизайна для индустрии моды, музей кино, киношкола, просмотровый зал, кафе.

В рамках следующего этапа к осени 2024 года в рамках второй очереди будут реконструированы четыре корпуса. Здесь разместятся шесть больших съемочных павильонов.

В 2024-2026 годах будут обустроены шесть кинопавильонов, инновационный центр разработок для киноиндустрии, центр визуальных технологий, ресурсный центр для киноиндустрии и объекты обеспечивающей инфраструктуры.

Суммарная площадь кластера ВНИИМЕТМАШ составит более 170 тысяч «квадратов».

