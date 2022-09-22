Собянин рассказал о новом цифровом сервисе защиты прав потребителей в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте объявил, что совместно с городским управлением Роспотребнадзора был открыт портал потребителя города Москвы.
По его словам, новый ресурс позволит горожанам узнать о своих правах, а «Электронный помощник» с конструктором типовых претензий и судебных исков поможет составить необходимые документы - для этого предусмотрены более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений, содержащих все необходимые правовые нормы.
«Горожане могут узнать о типичных конфликтах, которые возникают при покупке товаров и услуг, и о том, как правильно разрешать споры с продавцом... Подробно объясняется, в каких случаях нужно обращаться в Роспотребнадзор, а в каких - в суд, и как это правильно сделать», - уточнил градоначальник.
Глава столицы также отметил, что информация на портале изложена простым и понятным языком, благодаря чему пользователям не придётся продираться через дебри юридического новояза, а также сайт не предлагает и не навязывает платные юридические услуги.
Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сообщила о подаче иска к IKEA в связи с нарушением прав покупателей на гарантию, сообщает журнал «Профиль».
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