Собянин рассказал о новом цифровом сервисе защиты прав потребителей в Москве

По его словам, новый ресурс позволит горожанам узнать о своих правах, а «Электронный помощник» с конструктором типовых претензий и судебных исков поможет составить необходимые документы - для этого предусмотрены более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений, содержащих все необходимые правовые нормы.

«Горожане могут узнать о типичных конфликтах, которые возникают при покупке товаров и услуг, и о том, как правильно разрешать споры с продавцом... Подробно объясняется, в каких случаях нужно обращаться в Роспотребнадзор, а в каких - в суд, и как это правильно сделать», - уточнил градоначальник.

Глава столицы также отметил, что информация на портале изложена простым и понятным языком, благодаря чему пользователям не придётся продираться через дебри юридического новояза, а также сайт не предлагает и не навязывает платные юридические услуги.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сообщила о подаче иска к IKEA в связи с нарушением прав покупателей на гарантию, сообщает журнал «Профиль».

