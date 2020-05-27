Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Новый этап снятия ограничений начинается в Москве с 1 июня 2020 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.
«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», - написал Собянин.
Мэр подчеркнул, что ранее принятое разрешение вернуться к работе столичным промышленным предприятиям не привело к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. «Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки», - сказал он.
Девять недель домашнего режима, по словам Собянина, помогли спасти тысячи жизней. Мэр отметил, что второй этап смягчения ограничений стал возможным потому, что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер.
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