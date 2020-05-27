Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», - написал Собянин.



Мэр подчеркнул, что ранее принятое разрешение вернуться к работе столичным промышленным предприятиям не привело к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. «Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки», - сказал он.



Девять недель домашнего режима, по словам Собянина, помогли спасти тысячи жизней. Мэр отметил, что второй этап смягчения ограничений стал возможным потому, что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер.

