Собянин рассказал о новинках мобильного приложения «Электронный дом»
31 июля 202315:57
Мобильное приложение «Электронный дом Москвы» получило новые удобные функции с учетом пожеланий пользователей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на главном экране приложения теперь отображаются все самые важные опции. Вдобавок в приложении появились такие новые разделы, как «Новости», «Популярное», «Важное» и «Истории».
Глава столицы отметил, что на главном экране «Электронного дома» теперь отображается количество баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru