Собянин рассказал о новинках мобильного приложения «Электронный дом»

По его словам, на главном экране приложения теперь отображаются все самые важные опции. Вдобавок в приложении появились такие новые разделы, как «Новости», «Популярное», «Важное» и «Истории».

Глава столицы отметил, что на главном экране «Электронного дома» теперь отображается количество баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

