Собянин рассказал о новинках мобильного приложения «Электронный дом»

Мобильное приложение «Электронный дом Москвы» получило новые удобные функции с учетом пожеланий пользователей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, на главном экране приложения теперь отображаются все самые важные опции. Вдобавок в приложении появились такие новые разделы, как «Новости», «Популярное», «Важное» и «Истории».

Глава столицы отметил, что на главном экране «Электронного дома» теперь отображается количество баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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