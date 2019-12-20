Собянин рассказал о модернизации электросетевого хозяйства Москвы
Мэр российской столицы Сергей Собянин сегодня принял участие в запуске в эксплуатацию нового оборудования на подстанции 220 кВ «Мнёвники» Объединенной энергетической компании. По оценке градоначальника, в данном случае можно говорить об уникальной технологии, аналогов которой нет нигде в мире.
Как уточнил мэр, эту технологию сумели создать в одном из технопарков мегаполиса. Она базируется на применении сверхпроводников, и позволяет существенно повысить качество, а также надежность обеспечения электроэнергии.
Высокотемпературное сверхпроводниковое токоограничивающее устройство снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз. Благодаря этому существенно уменьшаются требования к динамической стойкости оборудования в аварийных режимах, что позволяет обходиться без замены существующих выключателей.
Система функционирует в автоматическом режиме. Диспетчер центра управления сетями обладает полнейшей информацией о состоянии устройства.
Серей Собянин поздравил энергетиков с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за надежную стабильную профессиональную работу.
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