Собянин рассказал о масштабной модернизации МГТУ им Баумана
На территории Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана продолжается масштабная модернизация, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в Байманке планируют открыть многофункциональный комплекс для студентов, который станет частью нового ультрасовременного кампуса. Завершить строительные работы планируется в начале следующего года. Также в первой половине 2024 года завершатся основные строительные работы по возведению центрального кластера, в котором разместятся Федеральный испытательный центр, конгресс-центр и кластеры «Технология защиты природы», «Цифровое материаловедение», «Цифровая трансформация», «Инновационный хаб».
К концу этого года планируется завершить строительство исследовательского центра с научными пространствами и лабораториями. Также, по словам главы столицы, в конце августа 2023 года будет закончена реставрация Фанагорийских казарм. Там разместятся «Дворец технологий», в котором заработает управление аспирантуры, ученый совет, приемная комиссия, профессорский клуб, клуб выпускников и другие пространства.
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