Мост с амфитеатром появится в составе кластера МГТУ им. Баумана

В Москве в составе кластера МГТУ им. Баумана появится вело-пешеходный мост с амфитеатром, который свяжет Госпитальную и Рубцовскую набережные, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня расстояние между пешеходными мостами через Яузу на территории формируемого кластера МГТУ им. Баумана составляет около 650 метров. Это очень неудобно и заставляет людей «делать крюк» по пути к ближайшей переправе», - объяснил он. Он отметил, что длина моста превысит 321 метр, а расстояние между объектами кластера теперь сократится в три раза.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил оригинальную архитектуру сооружения – в центре мост будет расширен, этот участок станет полноценным пространством для отдыха и учебы. Отмечается, что плавная форма конструкции позволит подниматься на мост не только велосипедистам, но и людям с ограниченными возможностями, а также родителям с детскими колясками.

Открытые стальные конструкции с подсветкой добавят проекту ощущение текучести и легкости.

