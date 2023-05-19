Собянин рассказал о контроле качества воды в Москве-реке с помощью судна «Экопатруль»

Он рассказал, что на борту судна оборудована лаборатория, в которой специалисты «определяют содержание аммония, нитритов, хлоридов, фосфатов и марганца».

Градоначальник отметил, что более подробный анализ по 40 показателям, в том числе на нефтепродукты и тяжелые металлы, выполняется в стационарной лаборатории ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Мэр добавил, что также «Экопатруль» выполняет осмотр береговой линии на предмет загрязнения, и контролирует притоки Москвы-реки: Сходни, Сетуни, Яузы и Пахры.

Ранее Собянин анонсировал благоустройство территории возле станции метро «Цветной бульвар» и цирка Никулина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

