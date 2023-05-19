Собянин объявил о завершении комплексной реконструкции исторического стадиона «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции спортивного комплекса «Москвич» в Текстильщиках. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что комплекс был построен в 1960-е года при одноименном заводе.

По итогам работ реконструирован футбольный стадион, керлинг-центр и бейсбольная площадка, открыт первый в России дворец бильярдного спорта, а также построены два теннисных корта.

Собянин назвал обновленный «Москвич» мультиспортивным комплексом для тренировок, в котором бесплатно тренируются более 1300 человек.

