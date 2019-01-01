Собянин рассказал о качественно новом стандарте работы поликлиник

В столице в этом году стартует проект создания поликлиник нового поколения «Московский стандарт +». Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник, в частности, напомнил, что несколько лет назад в поликлиниках мегаполиса был внедрён Московский стандарт комфорта: там очереди сменила электронная запись, а окна регистратуры – помощники-администраторы. Вместо бумажных карт – электронные истории болезни.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что модернизация поликлиник не завершена, и необходимо дальнейшее развитие. Именно поэтому в текущем году столичные власти начинают проект создания поликлиник нового поколения «Московский стандарт +».

В его рамках, по словам мэра, для врачей разработают систему клинических подсказок для точной постановки диагноза. Кроме того, планируется доработать систему ЕМИАС, чтобы пациенты могли открыть личные кабинеты и самостоятельно получить результаты своих анализов и исследований. Также Сергей Собянин отметил, что одной из важнейших задач будет подключение стационаров к общей электронной системе. Это делается для того, чтобы врачи поликлиник получали максимум информации о том, как их пациентов лечили в больницах, какие исследования провели, как прошла операция.

Резюмируя, мэр Москвы добавил, что в поликлиниках нового поколения «Московский стандарт +» для врачей будут открыты комнаты отдыха, в кабинетах появится качественная мебель, а на сотрудниках – стильная качественная форма.



