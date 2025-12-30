Собянин рассказал о ходе строительства центра «ВДНХ Экспо»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо» во время открытия нового конноспортивного манежа на территории ВДНХ.
По словам мэра, в столице принято решение вернуть ВДНХ статус одной из ключевых конгрессно-выставочных площадок страны. Он отметил, что в последние годы выставка в основном ассоциировалась с музеями, образовательными и спортивными пространствами, тогда как выставочная и конгрессная деятельность отошла на второй план. Новый центр, как подчеркнул Собянин, станет одним из крупнейших в России. По выставочным площадям он займет третье место в стране, а по возможностям для проведения конгрессов — первое.
Мэр также сообщил, что параллельно ведется реставрация и обновление существующих объектов, включая павильон № 70, известный как «Монреальский». Все работы, по его словам, идут в плановом режиме, и в перспективе ВДНХ сможет принимать не только городские, но и общенациональные мероприятия.
Строительство многофункционального комплекса «ВДНХ Экспо» площадью около 187 тыс. кв. метров началось летом 2024 года. Проект объединит четыре здания — павильоны № 70 и № 75, а также два новых объекта, которые возводятся на месте устаревших павильонов. В результате планируется создать единый архитектурный ансамбль с современными технологическими решениями, передает «Радиоточка НСН».
