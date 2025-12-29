Сергей Собянин сообщил об открытии путепровода на Варшавском шоссе

Движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе открыли в Москве. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале.

Объект был возведен в рамках строительства финального участка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Работы вели в сложных, стесненных условиях на одной из наиболее оживленных транспортных артерий столицы.

«Запуск движения по путепроводу из трех полос в каждом направлении позволит продолжить комплексную реконструкцию... шоссе в районе пересечения со строящейся магистралью», — отметил Собянин.

Путепровод позволит увеличить пропускную способность шоссе за счет устранения светофорного перекрестка по основному ходу вылетной магистрали и исключить пересечение потоков. Также водителям станет доступен удобный съезд и заезд на Варшавское шоссе с Расторгуевского и Большой Бутовской улицы.

Финальную часть магистрали планируют достроить в 2026 году. В ходе работ проложат и реконструируют 14,3 километра дорог, в том числе одну эстакаду-съезд, тоннель, два путепровода. Также планируется оборудовать девять внеуличных пешеходных переходов. Магистраль будет соединена с Московским скоростным диаметром.

