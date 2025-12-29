Сергей Собянин сообщил об открытии путепровода на Варшавском шоссе
Движение на путепроводе по основному ходу Варшавского шоссе открыли в Москве. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале.
Объект был возведен в рамках строительства финального участка магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Работы вели в сложных, стесненных условиях на одной из наиболее оживленных транспортных артерий столицы.
«Запуск движения по путепроводу из трех полос в каждом направлении позволит продолжить комплексную реконструкцию... шоссе в районе пересечения со строящейся магистралью», — отметил Собянин.
Путепровод позволит увеличить пропускную способность шоссе за счет устранения светофорного перекрестка по основному ходу вылетной магистрали и исключить пересечение потоков. Также водителям станет доступен удобный съезд и заезд на Варшавское шоссе с Расторгуевского и Большой Бутовской улицы.
Финальную часть магистрали планируют достроить в 2026 году. В ходе работ проложат и реконструируют 14,3 километра дорог, в том числе одну эстакаду-съезд, тоннель, два путепровода. Также планируется оборудовать девять внеуличных пешеходных переходов. Магистраль будет соединена с Московским скоростным диаметром.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Елки 12» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных
- Экс-депутат Рады назвал «бредом» идею референдума для заключения сделки с Россией
- ЦБ: Доля безналичных платежей в РФ к 2030 году превысит 90%
- На Кубани обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия
- «Войны бардов и вселенская беда»: Как 2025-й год ударил по музыкальным фестивалям
- Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида народа СССР
- В Новгородской области за два часа уничтожили 23 дрона ВСУ
- Путин подписал закон о создании реестра автогрузоперевозчиков
- В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
- Кино, мюзиклы и «частники»: С какими вызовами столкнулся российский театр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru