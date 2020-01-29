Москва вышла из топ-5 городов мира с самыми загруженными дорогами
Российская столица в 2019 году не вошла в пятёрку самых загруженных городов мира, показало исследование Tom Tom Traffic Index. Эта нидерландская компания анализирует дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран.
Вице-президент этой компании по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер отметил, что заметнее всего загруженность дорог Москвы снизилась в декабре 2019 года после запуска двух Московских центральных диаметров (МЦД). В час пик она уменьшилась на 10% по сравнению с декабрем 2018 года, сообщает Москва 24.
Аналитики Tom Tom зафиксировали улучшения на участках магистралей вдоль МЦД, в том числе на Волоколамском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах в сторону центра. Самой загруженной магистралью Москвы остаётся МКАД.
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