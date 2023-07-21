Собянин рассказал о функционале нового городского суперсервиса «Мой питомец»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что на портале mos.ru начал работу суперсервис «Мой питомец».
По его словам, благодаря ему владельцы домашних животных смогут получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца, в которую будет внесена необходимая информация, в том числе о визитах к ветеринару, вакцинациях, результатах исследований в госветклиниках.
«Чтобы все документы по питомцу были под рукой, в карту можно добавить данные о приемах и исследованиях в частных клиниках», – написал он.
Глава столицы добавил, что также сервис содержит раздел «Жизненные ситуации», в котором можно найти ответы на многие повседневные вопросы по 10 ключевым тематикам, и раздел «Информационная карта», где собраны адреса площадок для выгула собак, приютов для животных, ветклиник и зоогостиниц.
Ранее в Тюмени умер сиамский кот по кличке Дашун, которому было 26 лет и он считался самым старым котом в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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