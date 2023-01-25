Путин и Собянин открыли первый кластер инновационного центра МГУ в Раменках

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли кластер «Ломоносов». Это флагман инновационного центра МГУ «Воробьевы горы», рассказал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Он назвал это «достойным подарком от города» для студентов в Татьянин день. По словам Собянина, это «амбициозный, крутой проект на стыке науки и технологий».

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Он отметил, что в новом кластере разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность. Для студентов, аспирантов и молодых ученых там появятся пространства коворкингов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыСергей СобянинМГУ
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