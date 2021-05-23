Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яуза
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благоустройство поймы реки Яуза пройдет с учетом пожеланий и идей жителей. Об этом он заявил в блоге на своем персональном сайте.
«Пойма реки Яуза и ее притока Чермянки – любимое место отдыха жителей северо-востока Москвы. Уже несколько лет мы ведем комплексное благоустройство этой уникальной природной территории. На встрече жители предложили свои идеи, как сделать Яузу еще лучше и привлекательнее. Многие из них будут обязательно реализованы», - написал мэр.
Собянин отметил особенность, характерную для северо-востока столицы. Жители этой части города считают главной для себя водной артерией столицы Яузу. Поэтому власти решили создать единое парковое пространство вдоль реки и ее притоков - Чермянки, Ички и Лихоборки. С учетом того, что пойма Яузы и прилегающие к ней участки - это уникальный природный комплекс с краснокнижными обитателями, разработчики решили минимизировать воздействие на окружающую среду. Современная инфраструктура, которая здесь появится, нисколько не навредит природному потенциалу этих красивых мест.
Уже в этом году начнется комплексное благоустройство двух пойменных участков реки Чермянка, главного притока Яузы в черте Москвы. В 2022-2023 годах благоустройство тоже продолжится, единая зеленая зона растянется на более чем 16 км от МКАД до Ростокинского акведука.
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