Александро-Невская чудь. Великому князю поставят памятник на озере

112 миллионов рублей будет выделено из резервного фонда президента на создание в Псковской области мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Эти средства будут предоставлены Российскому военно-историческому обществу как возмещение затрат, связанных с созданием монумента в деревне Самолва на Чудском озере в Псковской области, а также с организацией и проведением мероприятий, приуроченных к открытию комплекса. На льду Чудского озера Невский разбил рыцарское войско Ливонского ордена. В 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут во всех субъектах РФ. В восьми регионах, непосредственно связанных с жизнью князя, в том числе в Псковской области, программа будет особенно насыщенной, отмечает «Интерфакс».

В превосходной степени об Александре Невском неоднократно высказывался президент. В одном из недавних заявлений Владимир Путин назвал великого князя одним из самых выдающихся, ярких исторических деятелей России.

«Князь Александр Невский был истинным патриотом и подвижником. Его мужество, несокрушимая вера, искренняя, сыновняя любовь к Отечеству вдохновляли людей на защиту родной земли и во многом определили судьбу Древней Руси, дальнейшее становление сильной, единой российской государственности», - говорилось в заявлении Путина.

Князь Александр Ярославович в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Политик, военачальник и дипломат, Александр Невский причислен к лику святых Русской православной церкви.

В этом году уже предпринималась попытка прославить князя-юбиляра путем установки памятника ему на Лубянской площади в центре Москвы. Тогда вариант с установкой памятника Александру Невскому стал альтернативным инициативе вернуть на Лубянку монумент Феликса Дзержинского. Голосование по выбору памятника стартовало 25 февраля на портале «Активный гражданин», однако уже на следующий день было остановлено. Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, мнения жителей столицы разделились примерно пополам, а голосование стало превращаться «в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

«Памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», - указал градоначальник, предложив «оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

Впрочем, планы по установке памятника Александру Невскому в Москве сохраняются. Об этом около месяца назад сообщал РБК, ссылаясь на помощника президента Владимира Мединского. Пока что князь вновь идет на Чудь.

