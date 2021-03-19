Мэр Москвы Сергей собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг и прилегающих улиц и набережных в своем персональном блоге.

По его словам, в столице уже благоустроили набережные левого берега Москвы реки: от комплекса высоток «Москва-Сити» до Таганской улицы, а на правом берегу привели в порядок набережные от Парка Горького до Кремля.

Рабочие высадят европейские липы, красные клены, вязы и другие деревья на острове Балчуг, сообщил мэр. Также специалисты добавят зоны отдыха, отремонтируют тротуары и сделают прогулочные маршруты для пешеходов и велосипедистов.

Собянин заключил, что благоустройство Балчуга станет самым масштабным проектом по созданию городского пространства в центре Москвы в 2021 году.



