Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг и прилегающих улиц и набережных
Мэр Москвы Сергей собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг и прилегающих улиц и набережных в своем персональном блоге.
По его словам, в столице уже благоустроили набережные левого берега Москвы реки: от комплекса высоток «Москва-Сити» до Таганской улицы, а на правом берегу привели в порядок набережные от Парка Горького до Кремля.
Рабочие высадят европейские липы, красные клены, вязы и другие деревья на острове Балчуг, сообщил мэр. Также специалисты добавят зоны отдыха, отремонтируют тротуары и сделают прогулочные маршруты для пешеходов и велосипедистов.
Собянин заключил, что благоустройство Балчуга станет самым масштабным проектом по созданию городского пространства в центре Москвы в 2021 году.
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